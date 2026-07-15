Visite commentée du musée des traditions de la base aérienne 125 B.A 125 Istres

Informations pratiques

Istres

Visite commentée du musée des traditions de la base aérienne 125

Mercredi 22 juillet 2026 de 14h à 16h.

Mercredi 29 juillet 2026 de 14h à 16h.

Mercredi 12 août 2026 de 14h à 16h.

Mercredi 19 août 2026 de 14h à 16h. B.A 125 8 Rue Du camp d’aviation Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-08-12 16:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-19

Une visite accompagnée du musée des traditions de la Base Aérienne 125 Charles Monier d’Istres commentée par le Conservatoire du Patrimoine Aéronautique Istréen.

C’est un voyage dans une partie de l’histoire de l’aviation française Istréenne qui vous est proposé pendant plus d’une heure par un membre du CPAI et passionné d’aviation. Une visite réalisée également par l’intermédiaire des photos, objets, maquettes et matériels dument exposés (issues de donations, de prêts ou de recherches des membres du CPAI),



La salle des Traditions Claude Dalga a été créé à l’initiative du colonel Dalga en 2006. En son sein œuvre le CPAI (Conservatoire du Patrimoine Aéronautique Istréen) qui procèdera à la visite. Pour ce faire, elle dispose de deux salles l’une consacré à la présentation du parrain de la base et d’une seconde salle présentant un historique de la plateforme depuis sa création début 1917 à nos jours.



Maquettes, uniformes, pièces historiques et récits authentiques vous attendent de 14h à 16h !



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Informations pratiques:

Merci de vous présenter à l’entrée de la base 30 minutes avant le début de la visite, impérativement muni d’une pièce d’identité en cours de validité, sous peine de se voir refuser l’accès à la base aérienne.



conformément au code de la sécurité intérieure Art. L.114-1 R.234-1 à 2, R.114-4 l’autorisation d’accès à l’emprise militaire est subordonnée à la réalisation d’une enquête préalable de sécurité



Les personnes autorisées devront être en possession d’une pièce d’identité afin d’accéder sur la base aérienne 125 d’Istres .

B.A 125 8 Rue Du camp d’aviation Istres 13128 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A guided tour of the museum of the traditions of the Base Aérienne 125 Charles Monier of Istres commented by the Conservatoire du Patrimoine Aéronautique Istréen.

L’événement Visite commentée du musée des traditions de la base aérienne 125 Istres a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme d’Istres