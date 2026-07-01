Visite du centre équestre Le Deven Chemin De la Pinède Istres
dimanche 19 juillet 2026 · Chemin De la Pinède · Istres
Informations pratiques
Istres
Visite du centre équestre Le Deven
Dimanche 19 juillet 2026 de 9h à 10h.
Dimanche 9 août 2026 de 9h à 10h. Chemin De la Pinède Centre Equestre Le Deven Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-07-19 10:00:00
Date(s) :
2026-07-19 2026-08-09
Découverte du centre équestre du Deven, à la rencontre d’un lieu dédié au monde du cheval. Cette visite vous propose de parcourir les différents espaces du site, des écuries aux installations extérieures, tout en découvrant le quotidien du centre.Familles
L’occasion d’en apprendre davantage sur les métiers liés à l’univers équestre soins aux chevaux, encadrement des activités, entretien des infrastructures… Une immersion concrète pour mieux comprendre le fonctionnement et les savoir-faire de ce milieu.
Pour celles et ceux qui le souhaitent, la visite peut se prolonger par une balade à cheval. .
Chemin De la Pinède Centre Equestre Le Deven Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the Deven equestrian center and step into a place dedicated to the world of horses.
This visit invites you to explore the different areas of the site, from the stables to the outdoor facilities, while learning about the daily life of the center.
L’événement Visite du centre équestre Le Deven Istres a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme d’Istres
À voir aussi à Istres (Bouches-du-Rhône)
- Visite commentée du musée des traditions de la base aérienne 125 B.A 125 Istres 22 juillet 2026
- Éco-balade Contempler le coucher de soleil Rives de l’étang de l’Olivier Istres 29 juillet 2026
- Challenge Louis Berle Istres 31 juillet 2026
- Théâtre en plein air On kifff l’été Centre Historique Istres 31 juillet 2026
- Journée traditionnelle du Toro club Istréen Espace festif le Palio Istres 1 août 2026