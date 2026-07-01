Les Étranges visites Et si Molière et Pagnol étaient nés à Istres ? Centre-ville d’Istres Istres

Informations pratiques

Istres

Les Étranges visites Et si Molière et Pagnol étaient nés à Istres ?

Mercredi 22 juillet 2026 de 18h30 à 20h.

Mercredi 5 août 2026 de 18h30 à 20h. Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:30:00

fin : 2026-08-05 20:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-05

En fin d’après-midi, dans les ruelles du centre historique, vous allez redécouvrir l’histoire du théâtre. Des plus grandes tirades classiques aux plus populaires, ou même pagnolesques, vous allez réinventer avec les comédiens ces scènes si familières.

Une visite très interactive et immersive à faire en famille ou entre amis.



Avec la Compagnie Les Presque

Mise en scène Véronic Joly. .

Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

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English :

In the late afternoon, through the narrow streets of the historic centre, you will rediscover the history of theatre. From the greatest classical monologues to the most popular scenes, including those inspired by Marcel Pagnol, you will recreate these familiar moments alongside the actors.

L’événement Les Étranges visites Et si Molière et Pagnol étaient nés à Istres ? Istres a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme d’Istres