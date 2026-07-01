La Chronique des Isterton Pavillon de Grignan Istres

Informations pratiques

Istres

La Chronique des Isterton

Samedi 25 juillet 2026 de 10h à 22h30.

Plusieurs départs 10h, 17h, 20h30. Pavillon de Grignan Avenue Adam de craponne Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25 22:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Une expérience immersive aussi élégante que décalée. Au Pavillon de Grignan, le public est invité à participer à la recherche du gendre et de la belle-fille idéaux.

Les visiteurs se laissent guider à travers des ateliers ludiques mêlant art de la déclaration, danse et langage secret de l’éventail. Portée par des personnages hauts en couleur et une interaction constante, cette aventure entraîne peu à peu le public dans une satire joyeuse des convenances… jusqu’au coup de théâtre final pour la famille Isterton.



Un spectacle drôle et participatif pour toute la famille.

Avec la compagnie Afikamaya. .

Pavillon de Grignan Avenue Adam de craponne Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

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English :

An immersive experience that is as elegant as it is unconventional. At the Pavillon de Grignan, the audience is invited to take part in the search for the ideal son-in-law and daughter-in-law.

L’événement La Chronique des Isterton Istres a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme d’Istres