UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Draguignan

LOUP GAROU SPECIAL HALLOWEEN, Théâtre de l’Esplanade, Draguignan

samedi 31 octobre 2026 · Théâtre de l'Esplanade · Draguignan

LOUP GAROU SPECIAL HALLOWEEN, Théâtre de l’Esplanade, Draguignan

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Lieu
Théâtre de l'Esplanade
Adresse
Bd Georges Clemenceau, 83300 Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
→ Réservés aux ados (plus de 14 ans) et adultes → Gratuit, sur réservation - 1 seule séance par personne par saison

LOUP GAROU SPECIAL HALLOWEEN Samedi 31 octobre, 14h00 Théâtre de l’Esplanade Var

→ Réservés aux ados (plus de 14 ans) et adultes
→ Gratuit, sur réservation – 1 seule séance par personne par saison

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-31T14:00:00+01:00 – 2026-10-31T18:00:00+01:00
Fin : 2026-10-31T14:00:00+01:00 – 2026-10-31T18:00:00+01:00

Jeu de société immersif où il est question de villageois et de loups garous qui ont un petit creux. Venez former et animer un village qui fut jadis paisible…

NOUVEAUTÉ : cette année, venez déguisés ! Vampires et zombies seront au rendez-vous !

Théâtre de l’Esplanade Bd Georges Clemenceau, 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatresendracenie.mapado.com/event/746064-loup-garou-special-halloween-jeu-de-societe-immersif-action-culturelle »}]
JEU IMMERSIF LOUP GAROU SPECIAL HALLOWEEN jeux de société

Midjourney

À voir aussi à Draguignan (Var)