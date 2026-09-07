LOUP GAROU SPECIAL HALLOWEEN, Théâtre de l’Esplanade, Draguignan
samedi 31 octobre 2026 · Théâtre de l'Esplanade · Draguignan
Informations pratiques
LOUP GAROU SPECIAL HALLOWEEN Samedi 31 octobre, 14h00 Théâtre de l’Esplanade Var
→ Réservés aux ados (plus de 14 ans) et adultes
→ Gratuit, sur réservation – 1 seule séance par personne par saison
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-31T14:00:00+01:00 – 2026-10-31T18:00:00+01:00
Fin : 2026-10-31T14:00:00+01:00 – 2026-10-31T18:00:00+01:00
Jeu de société immersif où il est question de villageois et de loups garous qui ont un petit creux. Venez former et animer un village qui fut jadis paisible…
NOUVEAUTÉ : cette année, venez déguisés ! Vampires et zombies seront au rendez-vous !
Théâtre de l’Esplanade Bd Georges Clemenceau, 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatresendracenie.mapado.com/event/746064-loup-garou-special-halloween-jeu-de-societe-immersif-action-culturelle »}]
JEU IMMERSIF LOUP GAROU SPECIAL HALLOWEEN jeux de société
Midjourney
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