Loup y es-tu ?, Espace Culturel Capellia, La Chapelle-sur-Erdre

Informations pratiques

Loup y es-tu ? Vendredi 29 janvier 2027, 20h00 Espace Culturel Capellia Loire-Atlantique

De 7 € à 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-29T20:00:00+01:00 – 2027-01-29T20:50:00+01:00

Fin : 2027-01-29T20:00:00+01:00 – 2027-01-29T20:50:00+01:00

Les Royales Marionnettes – Théâtre et marionnettes

La marionnette, c’est pour les petits et les grands, comme le démontre, tous les deux ans à La Chapelle-sur-Erdre, le festival SaperliPuppet. Loup y es-tu ? transpose la célèbre histoire du Petit Chaperon Rouge dans une contrée aux airs de Belgique actuelle. Dans cette version, le nouveau maïeur du village a trouvé la solution contre le grand méchant loup : interdire l’accès au bois et armer le chasseur d’un bazooka. Une décision qui ne plaît tellement pas à la fillette au capuchon rouge, qu’elle se fait journaliste pour aller vérifier si le loup existe. Le conte initiatique devient une manière de questionner nos peurs, ce qui les alimente et à forger notre esprit critique. Un remède drôle et vif contre le repli sur soi.

Espace Culturel Capellia Chemin de Roche Blanche, La Chapelle-sur-Erdre La Chapelle-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240729758 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.capellia.fr »}]

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