Loup, y es-tu ? Trail en Brocéliande Devant l’office de tourisme de Paimpont Paimpont

Informations pratiques

Paimpont

Loup, y es-tu ? Trail en Brocéliande

Devant l’office de tourisme de Paimpont 1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 15:30:00

fin : 2026-12-10 18:00:00

Date(s) :

2026-10-15 2026-11-07 2026-11-15 2026-11-21 2026-12-10 2026-12-12

Un concentré de trail, court mais intense, qui saura ravir les débutants désireux de découvrir ce que le trail a de meilleur à offrir. De la pinède de Trémelin aux falaises rocheuses de la charmante Chambre au loup, où nous nous attarderons suffisamment pour profiter de la vue, des belles bosses et du terrain technique, mais pas trop tôt pour ne pas déranger le loup endormi.

Sortie trail pour découvrir Brocéliande en dehors de ses sentiers battus, guidée par Dévrig, accompagnateur en montagne diplômé d’état dans l’activité de trail et compétiteur à haut-niveau en Bretagne comme en montagne. Il vous partagera ses conseils pour vous permettre de progresser, mais aussi des histoires sur la richesse des lieux, pour lier sportif et imaginaire.

Niveau Novice 1/5

Durée 2h30

Taille du groupe 8 personnes max.

Au programme 10 km / 160 D+ .

Devant l’office de tourisme de Paimpont 1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 63 52 56 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Loup, y es-tu ? Trail en Brocéliande Paimpont a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de Brocéliande