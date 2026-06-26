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Loupi le lapin Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet

Loupi le lapin Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet

Loupi le lapin Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet vendredi 28 août 2026.

Lieu
Maison de l'Environnement et Parc Izadia
Adresse
297 avenue de l'Adour
Ville
64600 Anglet
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif

Anglet

Loupi le lapin

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 10:30:00
fin : 2026-08-28 12:00:00

Date(s) :
2026-08-28

Un jeu de piste à la recherche d’un habitant du parc et de son trésor ! Jeux, énigmes et découvertes au rendez-vous pour les tout-petits et leur famille.

Animé par Terre Buissonnière.
3/6 ans.   .

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48  environnement@anglet.fr

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English : Loupi le lapin

L’événement Loupi le lapin Anglet a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Anglet

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