Loupi le lapin Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet
Loupi le lapin Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet vendredi 28 août 2026.
Anglet
Loupi le lapin
Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 10:30:00
fin : 2026-08-28 12:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Un jeu de piste à la recherche d’un habitant du parc et de son trésor ! Jeux, énigmes et découvertes au rendez-vous pour les tout-petits et leur famille.
Animé par Terre Buissonnière.
3/6 ans. .
Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr
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English : Loupi le lapin
L’événement Loupi le lapin Anglet a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Anglet
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