Loupi le lapin Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet vendredi 28 août 2026.

Anglet

Loupi le lapin

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 10:30:00

fin : 2026-08-28 12:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Un jeu de piste à la recherche d’un habitant du parc et de son trésor ! Jeux, énigmes et découvertes au rendez-vous pour les tout-petits et leur famille.

Animé par Terre Buissonnière.

3/6 ans. .

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr

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English : Loupi le lapin

L’événement Loupi le lapin Anglet a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Anglet