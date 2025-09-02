L’Ours et la Louve – Cie Furiosa Carré Saint-Médard-en-Jalles

de 9 à 12€

Début : 2026-03-05T10:00:00 – 2026-03-05T10:40:00

Fin : 2026-03-05T14:30:00 – 2026-03-05T15:10:00

Dessine-moi un son

À la lisière du réel et du merveilleux, L’Ours et la Louve nous plonge dans un récit imaginaire, où se mêlent poésie sonore et paysages animés. Fabienne Muet et Christophe Seval donnent vie à Jouko, né de l’union atypique d’un ours et d’une louve. Au milieu d’une forêt mystérieuse où les feuilles craquent, les chouettes hululent et les arbres bruissent, les deux musicien·nes nous murmurent une histoire d’amour, de différence et d’espoir. En arrière-plan, les illustrations animées en noir et blanc d’Anne-Lise Boutin prolongent l’enchantement. Un conte initiatique hypnotisant pour toute la famille !

Carré Place de la république 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 18 93 http://carrecolonnes.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacles.htm »}] Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants).

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. BUS Lianes 3 arrêt République // VOITURE Rocade sortie 8 direction Saint-Médard-en-Jalles centre-ville

