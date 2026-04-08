L’OURSINADE Béziers
L’OURSINADE Béziers dimanche 19 avril 2026.
Béziers
L’OURSINADE
Bas des allées Paul Riquet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
L’oursinade revient pour régaler les amateurs des produits de la mer.
L’oursinade revient pour régaler les amateurs des produits de la mer. .
Bas des allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73
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English :
Ursinade returns to delight seafood lovers.
L’événement L’OURSINADE Béziers a été mis à jour le 2026-04-01 par 34 ADT34
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