Béziers

L’OURSINADE

Bas des allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

L’oursinade revient pour régaler les amateurs des produits de la mer.

L’oursinade revient pour régaler les amateurs des produits de la mer. .

Bas des allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73

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English :

Ursinade returns to delight seafood lovers.

L’événement L’OURSINADE Béziers a été mis à jour le 2026-04-01 par 34 ADT34