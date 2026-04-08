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L’OURSINADE Béziers

L’OURSINADE Béziers dimanche 19 avril 2026.

Adresse : Bas des allées Paul Riquet

Ville : 34500 Béziers

Département : Hérault

Début : 2026-04-19T

Fin : 2026-04-19T

Tarif :

Béziers

L’OURSINADE

Bas des allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

L’oursinade revient pour régaler les amateurs des produits de la mer.
L’oursinade revient pour régaler les amateurs des produits de la mer.   .

Bas des allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 

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English :

Ursinade returns to delight seafood lovers.

L’événement L’OURSINADE Béziers a été mis à jour le 2026-04-01 par 34 ADT34

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