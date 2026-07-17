Louve en juillet, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Danièle Damin - Toulouse · Toulouse
Informations pratiques
Louve en juillet Samedi 26 septembre, 15h00 Médiathèque Danièle Damin – Toulouse Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:00:00+02:00
Samedi 26 septembre à 15h
La compagnie La Portée propose une lecture-dégustation autour du roman Louve en juillet de Gabrielle Filteau-Chiba. D’abord, une traversée du roman interprétée par Roxane Driay. Puis, une dégustation végétale et éthique inspirée du livre, élaborée par Olivier Cotro.
Public : adultes
Durée : 1h
Sur inscriptions : 05 34 24 50 42
Médiathèque Danièle Damin
Médiathèque Danièle Damin – Toulouse 122 Route d’Albi 31200 toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/daniele-damin [{« type »: « phone », « value »: « 05 34 24 50 42 »}]
Lecture dégustation – Quinzaine littéraire
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