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Loxymore Sound System : 10 ans de La Place La Place Paris

vendredi 9 octobre 2026 · La Place · Paris

Loxymore Sound System : 10 ans de La Place La Place Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
La Place
Adresse
10 passage de la Canopée
Ville
75001 Paris
Département
Paris

À l’occasion de cette édition spéciale, Loxymore prend les commandes d’une soirée entièrement dédiée aux cultures caribéennes contemporaines. Aux platines, les DJs de la famille Loxymore feront résonner les incontournables et les nouveaux visages du dancehall, du bouyon, du rap kréyol, du zouk et des sonorités qui façonnent les scènes caribéennes d’aujourd’hui. Plusieurs showcases viendront ponctuer la nuit et prolonger cette immersion musicale.

À propos de Loxymore

Média de référence des cultures caribéennes, Loxymore accompagne depuis plusieurs années la mise en lumière des artistes des Antilles, de la Guyane et de leurs diasporas. À travers ses contenus, ses événements et son partenariat avec La Place, le média crée des passerelles entre les scènes caribéennes et les publics, en valorisant une nouvelle génération de talents et la richesse de leurs esthétiques musicales.

Rendez-vous le vendredi 9 Octobre de 22h00 à 2h00 au Grand studio Léo Ferré de La Place !

Loxymore Sound System : 10 ans de La Place.
Le vendredi 09 octobre 2026
de 19h30 à 02h00
payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-09T22:30:00+02:00
fin : 2026-10-10T05:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-09T19:30:00+02:00_2026-10-09T02:00:00+02:00

La Place 10 passage de la Canopée  75001 Paris
https://shotgun.live/fr/events/loxymore-soundsystem-clear-waters-production


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