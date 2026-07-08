Loxymore Sound System : 10 ans de La Place La Place Paris

Informations pratiques

À l’occasion de cette édition spéciale, Loxymore prend les commandes d’une soirée entièrement dédiée aux cultures caribéennes contemporaines. Aux platines, les DJs de la famille Loxymore feront résonner les incontournables et les nouveaux visages du dancehall, du bouyon, du rap kréyol, du zouk et des sonorités qui façonnent les scènes caribéennes d’aujourd’hui. Plusieurs showcases viendront ponctuer la nuit et prolonger cette immersion musicale.

À propos de Loxymore

Média de référence des cultures caribéennes, Loxymore accompagne depuis plusieurs années la mise en lumière des artistes des Antilles, de la Guyane et de leurs diasporas. À travers ses contenus, ses événements et son partenariat avec La Place, le média crée des passerelles entre les scènes caribéennes et les publics, en valorisant une nouvelle génération de talents et la richesse de leurs esthétiques musicales.

Rendez-vous le vendredi 9 Octobre de 22h00 à 2h00 au Grand studio Léo Ferré de La Place !

Loxymore Sound System : 10 ans de La Place.

Le vendredi 09 octobre 2026

de 19h30 à 02h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-09T22:30:00+02:00

fin : 2026-10-10T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-09T19:30:00+02:00_2026-10-09T02:00:00+02:00

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

https://shotgun.live/fr/events/loxymore-soundsystem-clear-waters-production



Afficher la carte du lieu La Place et trouvez le meilleur itinéraire

