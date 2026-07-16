LSF – Visite guidée et patrimoniale de l’Opéra Comédie, Opéra Orchestre national de Montpellier, Montpellier

Informations pratiques

LSF – Visite guidée et patrimoniale de l’Opéra Comédie Dimanche 20 septembre, 16h30 Opéra Orchestre national de Montpellier Hérault

Gratuit. Sur réservation. Jauge limitée à 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, l’Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie vous invite à pousser les portes de l’Opéra Comédie.

Accompagnés d’une médiatrice, partez à la découverte de son histoire, de son patrimoine et de son architecture au fil d’une visite guidée de ses espaces publics. L’Opéra Comédie n’aura bientôt plus de secrets pour vous.

Cette visite est proposée avec une interprétation en langue des signes française.

Lien de réservation à venir.

Opéra Orchestre national de Montpellier Place de la Comédie, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie 0467601999 http://www.opera-orchestre-montpellier.fr [{« type »: « email », « value »: « billetterie@opera-orchestre-montpellier.fr »}] Inauguré en 1888, l’Opéra Comédie se trouve sur la Place de la Comédie. Il abrite deux salles de concerts : la grande salle, dotée de 1000 places et la salle Molière, de 300 places, dont l’accès se fait par la Place Molière, à l’arrière de l’Opéra. En tramway : Lignes 1, 2 – arrêt Comédie et Lignes 3, 4 – arrêt Observatoire. Parking Comédie : 825 places.

A l’occasion de la 43ème édition des Journées du Patrimoine, l’Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie vous invite à pousser les portes de l’Opéra Comédie.

©OONM