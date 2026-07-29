Informations pratiques

Allonnes

Lucas GRANDIN Funky Macabo 2.0

30 Rue Charles Gounod Allonnes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-21 10:00:00

fin : 2027-04-09

Date(s) :

2027-01-21

LUCAS GRANDIN FUNKY MACABO 2.0

Funky Macabo 2.0 invite à une immersion dans un univers de couleurs, de figures et de symboles. À travers une esthétique pop, les œuvres interrogent des réalités sociales et politiques complexes. Entre humour et gravité, abondance et fragilité, l’exposition propose un regard sensible sur les paradoxes de notre époque, où la beauté devient un langage pour raconter la résistance, la mémoire et l’espoir.

EXPOSITION

21 janvier 9 avril

Mairie d’Allonnes

VERNISSAGE

Jeudi 21 janvier 2027

– 17H30 Visite guidée de Monkees Business à la Maison des Arts

– 18H30 Vernissage de Funky Macabo 2.0 Mairie d’Allonnes

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30 Rue Charles Gounod Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire

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English :

LUCAS GRANDIN FUNKY MACABO 2.0

L’événement Lucas GRANDIN Funky Macabo 2.0 Allonnes a été mis à jour le 2026-07-29 par CDT72