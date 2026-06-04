Sordide + Gravekvlt + Subterraen Théâtre de Chaoué Allonnes vendredi 11 septembre 2026.

Allonnes

Sordide + Gravekvlt + Subterraen

Théâtre de Chaoué 11 Rue du Moulin de Chaoue Allonnes Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Carte blanche à Moth Frequency, cette soirée réunit trois formations issues des musiques extrêmes et expérimentales Sordide, Gravekvlt et Subterraen. Entre black metal, atmosphères sombres, énergie punk et explorations sonores radicales, cette affiche promet une plongée intense dans les marges les plus créatives de la scène underground. .

Théâtre de Chaoué 11 Rue du Moulin de Chaoue Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

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English :

L’événement Sordide + Gravekvlt + Subterraen Allonnes a été mis à jour le 2026-06-04 par CDT72