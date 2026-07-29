Informations pratiques

Allonnes

Église Saint-Doucelin

Rue Jean Gallart Allonnes Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Au cœur du village d’Allonnes, l’église fut édifiée vers la fin du XIIIe siècle sans les chapelles. Son chevet est plat, élément caractéristique de l’époque de sa construction, selon le style angevin.

Non voûtée, elle est éclairée par des baies ogivales et dispose d’un clocher. Le mur plat du chœur est percé d’une grande baie centrale et la nef est éclairée par de petites fenêtres.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 9h à 19h. .

Rue Jean Gallart Allonnes 49650 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 00 30 mairie@allonnes-49.fr

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English :

At the heart of the village of Allonnes, the church was built towards the end of the 13th century, without the chapels. Its flat chevet is characteristic of the period in which it was built, in the Angevin style.

L’événement Église Saint-Doucelin Allonnes a été mis à jour le 2026-07-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME