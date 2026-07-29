Informations pratiques

Allonnes

Chapelle de Russé

Allonnes Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Chapelle de campagne du XVIIème siècle, ce sanctuaire Marial attirait un grand nombre de pèlerins sous l’Ancien Régime grâce aux guérisons obtenues. Elle accueille une Piéta en pierre dure des XVème et XVIème siècles.

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Allonnes 49650 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 00 30 mairie@allonnes-49.fr

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English :

A 17th-century country chapel, this Marian shrine attracted large numbers of pilgrims during the Ancien Régime, thanks to the cures it obtained. It houses a hardstone Pieta from the 15th and 16th centuries.

L’événement Chapelle de Russé Allonnes a été mis à jour le 2026-07-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME