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AGENDA · Allonnes

Chapelle de Russé Allonnes

samedi 19 septembre 2026 · Allonnes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
49650 Allonnes
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Allonnes

Chapelle de Russé

Allonnes Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Chapelle de campagne du XVIIème siècle, ce sanctuaire Marial attirait un grand nombre de pèlerins sous l’Ancien Régime grâce aux guérisons obtenues. Elle accueille une Piéta en pierre dure des XVème et XVIème siècles.
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Allonnes 49650 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 00 30  mairie@allonnes-49.fr

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English :

A 17th-century country chapel, this Marian shrine attracted large numbers of pilgrims during the Ancien Régime, thanks to the cures it obtained. It houses a hardstone Pieta from the 15th and 16th centuries.

L’événement Chapelle de Russé Allonnes a été mis à jour le 2026-07-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

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