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AGENDA · Allonnes

Roger BLAQUIERE Allonnes

lundi 2 novembre 2026 · Allonnes

Informations pratiques

Début
lundi 2 novembre 2026
Fin
jeudi 31 décembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
57 Avenue Charles de Gaulle
Ville
72700 Allonnes
Département
Sarthe
Tarif

Allonnes

Roger BLAQUIERE

57 Avenue Charles de Gaulle Allonnes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-02 10:00:00
fin : 2026-12-31

Date(s) :
2026-11-02

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57 Avenue Charles de Gaulle Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

L’événement Roger BLAQUIERE Allonnes a été mis à jour le 2026-07-29 par CDT72

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