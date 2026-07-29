AGENDA · Allonnes
Roger BLAQUIERE Allonnes
lundi 2 novembre 2026 · Allonnes
Informations pratiques
Allonnes
Roger BLAQUIERE
57 Avenue Charles de Gaulle Allonnes Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-02 10:00:00
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-11-02
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57 Avenue Charles de Gaulle Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Roger BLAQUIERE Allonnes a été mis à jour le 2026-07-29 par CDT72
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