Florent Marchet Salle Jean Carmet Allonnes

Allonnes

Florent Marchet

Salle Jean Carmet 5 Boulevard d’Anjou Allonnes Sarthe

Tarif : 14 – 14 – 21 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10 20:30:00

fin : 2026-12-10

Date(s) :

2026-12-10

Mobil Home, septième album de Florent Marchet, marque un tournant dans le parcours de cet artiste protéiforme — chanteur, compositeur de musiques de film, romancier — qui fêtait ses cinquante ans.

L’album est né d’un déplacement géographique et intime après la tournée de Garden Party, Marchet s’est installé entre la France et la Tunisie, et c’est à La Marsa, près de Tunis, qu’il a écrit l’ensemble des chansons. La lumière du Maghreb et ce nouveau rythme de vie imprègnent discrètement le disque.

Sur le plan sonore, la rencontre avec le producteur belge Xavier de Maere a été décisive. Ensemble, ils ont choisi de déconstruire les matières acoustiques — piano, guitare — pour privilégier textures et expériences sonores plutôt qu’un rendu naturaliste. La production devient ainsi un vrai partenaire d’écriture, tout en conservant la signature de Marchet cuivres et mélancolie.

Après cette préproduction tunisienne, l’enregistrement s’est achevé aux Studios Saint-Germain à Paris, avec une formation de musiciens aguerris (Louis Delorme, Élise Blanchard, Marc-Antoine Pério, François Poggio) et un ensemble de cuivres. .

Salle Jean Carmet 5 Boulevard d’Anjou Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

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L’événement Florent Marchet Allonnes a été mis à jour le 2026-05-21 par CDT72