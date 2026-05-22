Journées européennes de l’archéologie L’agglomération gauloise d’Allonnes et son sanctuaire Allonnes

Allonnes

Journées européennes de l’archéologie L’agglomération gauloise d’Allonnes et son sanctuaire

33 rue du lavoir Allonnes Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Pour les Journées européennes de l’archéologie, l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) présente les découvertes de la fouille menée à Allonnes (49) en 2019 les vestiges d’une vaste agglomération gauloise et son sanctuaire.

La fouille d’Allonnes en 2019 révèle un quartier artisanal et commerçant d’une vaste agglomération gauloise, ainsi qu’un important sanctuaire, gaulois également, fréquenté pendant huit siècles. Cette découverte exceptionnelle apporte un nouvel éclairage sur la relation entre espaces urbains et édifices religieux en Gaule.

Une exposition, qui présente pour la première une série d’objets issus de la fouille, se tient au Pôle Allonnais Multi-activités (PAMA). Pour la compléter, les archéologues de l’Inrap animent une série d’ateliers à destination de tous les publics. L’occasion pour les petits et les grands de découvrir l’archéologie préventive et ses spécialités scientifiques de manière ludique et pédagogique.

Une conférence, présentée par Elven Le Goff, responsable de recherches archéologiques à l’Inrap et responsable d’opération sur la fouille d’Allonnes aura lieu le vendredi 12 juin à 19h.

Elle introduit l’exposition et se concentre sur les découvertes relatives à la fouille.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 13 au dimanche 14 juin 2026 de 10h à 18h. .

33 rue du lavoir Allonnes 49650 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 00 30

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English :

For the European Archaeology Days, the Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) is presenting the findings of its 2019 excavation in Allonnes (49): the remains of a vast Gallic settlement and its sanctuary.

L’événement Journées européennes de l’archéologie L’agglomération gauloise d’Allonnes et son sanctuaire Allonnes a été mis à jour le 2026-05-22 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME