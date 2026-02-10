Soirée Foirée (dans le cadre du Projet HLM) Théâtre de Chaoué Allonnes

Soirée Foirée (dans le cadre du Projet HLM)

Théâtre de Chaoué 11 Rue du Moulin de Chaoue Allonnes Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

La saison précédente et cette saison, le Projet HLM lançait un nouveau cycle d’exploration, en s’intéressant à vos ratés anecdotiques, profonds, drôles, tristes… ou même, tout ça à la fois ! En cette fin de saison, l’équipe artistique vous propose de les fêter.

La saison précédente et cette saison, le Projet HLM lançait un nouveau cycle d’exploration, en s’intéressant à vos ratés anecdotiques, profonds, drôles, tristes… ou même, tout ça à la fois ! En cette fin de saison, l’équipe artistique vous propose de les fêter.

Nous avons toutes et tous loupé un bus, un plat, une marche, un rendez-vous et mille et une autres choses qui sont aujourd’hui anecdotiques. Tout comme nous avons toutes et tous raté, mal réussi ou complètement foiré d’autres choses plus décisifs et plus intimes.

Le samedi 13 juin, grâce aux nombreuses rencontres que nous avons faites et grâce à votre présence, nous allons honorer nos ratés, embrasser nos foirades et prouver ensemble que tout cela n’est que la construction d’un parcours personnel et collectif qui ne mène pas nécessairement à la réussite mais qui s’appelle la vie ! .

Théâtre de Chaoué 11 Rue du Moulin de Chaoue Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire contact@theatredechaoue.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Last season and this season, the HLM Project launched a new cycle of exploration, taking an interest in your failures, whether anecdotal, profound, funny, sad… or all at once! As the season draws to a close, the artistic team invites you to celebrate.

L’événement Soirée Foirée (dans le cadre du Projet HLM) Allonnes a été mis à jour le 2026-02-10 par CDT72