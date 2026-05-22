Allonnes

Journées européennes de l’archéologie Conférence L’agglomération gauloise d’Allonnes et son sanctuaire

33 rue du lavoir Allonnes Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12 20:30:00

Date(s) :

2026-06-12

Pour les Journées européennes de l’archéologie, l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) présente les découvertes de la fouille menée à Allonnes (49) en 2019 les vestiges d’une vaste agglomération gauloise et son sanctuaire.

En 2019, préalablement à la construction d’un lotissement communal, une équipe de l’Inrap a réalisé à Allonnes une fouille archéologique de plusieurs mois. L’opération a livré un nombre considérable de vestiges et d’informations, révélant la présence d’une vaste agglomération gauloise, probablement fondée au début du IIe siècle avant J.-C., son quartier artisanal et son sanctuaire.

À l’occasion des JEA, une conférence est proposée pour restituer les principaux résultats de cette fouille et présenter ce site gaulois majeur, remarquable à l’échelle de l’Europe celtique. Une exposition et des ateliers seront proposés en parallèle pendant le week-end.

Une conférence animée par Elven Le Goff, responsable de recherches archéologiques à l’Inrap.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 12 juin 2026 de 19h à 20h30. .

33 rue du lavoir Allonnes 49650 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 00 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the European Archaeology Days, the Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) is presenting the findings of its 2019 excavation in Allonnes (49): the remains of a vast Gallic settlement and its sanctuary.

L’événement Journées européennes de l’archéologie Conférence L’agglomération gauloise d’Allonnes et son sanctuaire Allonnes a été mis à jour le 2026-05-22 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME