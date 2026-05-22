Journées européennes de l’archéologie Conférence L’agglomération gauloise d’Allonnes et son sanctuaire Allonnes
Journées européennes de l’archéologie Conférence L’agglomération gauloise d’Allonnes et son sanctuaire Allonnes vendredi 12 juin 2026.
Allonnes
Journées européennes de l’archéologie Conférence L’agglomération gauloise d’Allonnes et son sanctuaire
33 rue du lavoir Allonnes Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12 20:30:00
Date(s) :
2026-06-12
Pour les Journées européennes de l’archéologie, l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) présente les découvertes de la fouille menée à Allonnes (49) en 2019 les vestiges d’une vaste agglomération gauloise et son sanctuaire.
En 2019, préalablement à la construction d’un lotissement communal, une équipe de l’Inrap a réalisé à Allonnes une fouille archéologique de plusieurs mois. L’opération a livré un nombre considérable de vestiges et d’informations, révélant la présence d’une vaste agglomération gauloise, probablement fondée au début du IIe siècle avant J.-C., son quartier artisanal et son sanctuaire.
À l’occasion des JEA, une conférence est proposée pour restituer les principaux résultats de cette fouille et présenter ce site gaulois majeur, remarquable à l’échelle de l’Europe celtique. Une exposition et des ateliers seront proposés en parallèle pendant le week-end.
Une conférence animée par Elven Le Goff, responsable de recherches archéologiques à l’Inrap.
PRECISIONS HORAIRES
Vendredi 12 juin 2026 de 19h à 20h30. .
33 rue du lavoir Allonnes 49650 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 00 30
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English :
For the European Archaeology Days, the Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) is presenting the findings of its 2019 excavation in Allonnes (49): the remains of a vast Gallic settlement and its sanctuary.
L’événement Journées européennes de l’archéologie Conférence L’agglomération gauloise d’Allonnes et son sanctuaire Allonnes a été mis à jour le 2026-05-22 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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