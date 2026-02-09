Sur la route des VITRAUX…Église d’Allonnes et de Saint Georges-du-Bois Allonnes

Sur la route des VITRAUX…Église d’Allonnes et de Saint Georges-du-Bois

RDV sur le parking de l'église d'Allonnes

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

2026-09-20

Au cœur de la création contemporaine

RDV sur le parking de l’église d’Allonnes Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire

English :

At the heart of contemporary creation

