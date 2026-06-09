Allonnes

Soirée pour la paix

5 Boulevard d’Anjou Allonnes Sarthe

Tarif : 1 – 1 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :

2026-08-28

La soirée de cette 10e édition commencera avec la remise du prix culture de Paix Yvon-Luby.

La soirée de cette 10e édition commencera avec la remise du Prix pour la Paix Yvon-Luby. La soirée se poursuivra avec le concert de Mathilde & The Body Acoustic. De sa puissante voix, Mathilde fera voyager le public dans le répertoire artistique de grandes figures de la chanson. Un service de garde d’enfants sera mis en place sur inscriptions au 02 43 83 84 95.

La recette de la soirée sera reversée pour financer un projet solidaire. .

5 Boulevard d’Anjou Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 48 00

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English :

The evening of this 10th edition will begin with the presentation of the Yvon-Luby Culture of Peace Prize.

L’événement Soirée pour la paix Allonnes a été mis à jour le 2026-06-09 par CDT72