Visite d’un atelier d’horlogerie ancienne, Atelier de restauration en horlogerie et mécanique d’art, Allonnes

Informations pratiques

Visite d’un atelier d’horlogerie ancienne 19 et 20 septembre Atelier de restauration en horlogerie et mécanique d’art Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Poussez les portes de notre atelier de restauration d’horlogerie ancienne, un lieu hors du temps où se croisent 300 ans d’histoire. Des rouages d’une pendule de clocher aux mécanismes d’une montre-bracelet, laissez-vous conter l’épopée de la mesure du temps. Cette immersion se poursuivra par une visite guidée de l’atelier à la découverte d’outils séculaires et de leurs mystères.

Atelier de restauration en horlogerie et mécanique d’art 27 rue Maurice-Viollette 28150 Allonnes Allonnes 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 99 33 16 Atelier de mécanique d’art en horlogerie de Marcel Boulanger. Prendre l’ancienne nationale 154 en direction de Allonnes-Prunay le Gillon. A l’entrée de la commune d’Allonnes première maison à droite à l’intersection de la route de Voves.

Poussez les portes de notre atelier de restauration d’horlogerie ancienne, un lieu hors du temps où se croisent 300 ans d’histoire.

©M. Boulanger