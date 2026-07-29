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AGENDA · Allonnes

Lucas GRANDIN MONKEES BUSINESS Allonnes

jeudi 21 janvier 2027 · Allonnes

Informations pratiques

Début
jeudi 21 janvier 2027
Fin
vendredi 9 avril 2027
Heure de début
10:00:00
Adresse
18 Rue Georges Bizet
Ville
72700 Allonnes
Département
Sarthe
Tarif

Allonnes

Lucas GRANDIN MONKEES BUSINESS

18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-21 10:00:00
fin : 2027-04-09

Date(s) :
2027-01-21

LUCAS GRANDIN MONKEES BUSINESS
EXPO
21 janvier 9 avril
Maison des arts Manouchian

VERNISSAGE
Jeudi 21 janvier 2027
– 17H30 Visite guidée de Monkees Business à la Maison des Arts
– 18H30 Vernissage de Funky Macabo 2.0 Mairie d’Allonnes

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18 Rue Georges Bizet Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 61 00 

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English :

LUCAS GRANDIN MONKEES BUSINESS

L’événement Lucas GRANDIN MONKEES BUSINESS Allonnes a été mis à jour le 2026-07-29 par CDT72

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