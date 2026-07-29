Lucas GRANDIN MONKEES BUSINESS Allonnes
jeudi 21 janvier 2027 · Allonnes
Informations pratiques
Allonnes
Lucas GRANDIN MONKEES BUSINESS
18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-21 10:00:00
fin : 2027-04-09
Date(s) :
2027-01-21
LUCAS GRANDIN MONKEES BUSINESS
EXPO
21 janvier 9 avril
Maison des arts Manouchian
VERNISSAGE
Jeudi 21 janvier 2027
– 17H30 Visite guidée de Monkees Business à la Maison des Arts
– 18H30 Vernissage de Funky Macabo 2.0 Mairie d’Allonnes
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18 Rue Georges Bizet Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 61 00
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English :
LUCAS GRANDIN MONKEES BUSINESS
L’événement Lucas GRANDIN MONKEES BUSINESS Allonnes a été mis à jour le 2026-07-29 par CDT72
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