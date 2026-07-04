Lucie Antunes, Mathilde Monnier – Silence Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Informations pratiques

Le chamanisme traverse depuis longtemps le travail de Lucie Antunes, comme une source d’inspiration autant artistique que personnelle. Avec Silence, elle s’appuie sur cette influence pour explorer la transe à travers la répétition du rythme : une pulsation qui s’installe, se transforme et finit par capter toute l’attention. En prise directe avec la musique, Mathilde Monnier joue sur les montées et descentes d’intensités rythmiques pour proposer une autre expérience du temps, entre lenteur excessive et agitation frénétique.

Créé cet été lors de la 80e édition du Festival d’Avignon, Silence s’inscrit dans la continuité du travail de Lucie Antunes, accompagnée depuis plusieurs années par le CENTQUATRE-PARIS où elle est artiste associée. Depuis dix ans, la musicienne met en scène des spectacles en collaboration avec des chorégraphes et des artistes de différents champs. Ce goût des échanges interdisciplinaires s’affirme encore avec Silence, troisième album publié le 12 juin 2026.

Né de la rencontre entre la musicienne Lucie Antunes et la chorégraphe Mathilde Monnier, Silence est un concert chorégraphié pour neuf interprètes. Musique et danse y dialoguent autour d’une même obsession : le rythme, comme force de transformation du corps et de la perception.

Du mercredi 21 octobre 2026 au vendredi 23 octobre 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 21h00 à 22h10

payant

De 10 à 30 euros.

Places accessibles PMR.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-22T00:00:00+02:00

fin : 2026-10-24T01:10:00+02:00

Date(s) : 2026-10-21T21:00:00+02:00_2026-10-21T22:10:00+02:00;2026-10-22T21:00:00+02:00_2026-10-22T22:10:00+02:00;2026-10-23T21:00:00+02:00_2026-10-23T22:10:00+02:00

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://www.104.fr/fr/programmation/saison-2026-2027/concert/lucie-antunes-mathilde-monnier-silence



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