Lucie Carbone Compagnie du Café-Théâtre Nantes
Lucie Carbone Compagnie du Café-Théâtre Nantes mardi 12 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-12 21:00 –
Gratuit : non 18 € / 23 € 18 € / 23 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public
One woman show Intelligence artificielle, réseaux sociaux, airfryer. La Tech pop-up partout, même là où on ne l’a pas invitée.Actuellement à 242 mails non lus, 44 groupes WhatsApp, Lucie Carbone revient sur scène avec un nouveau spectacle garanti sans IA. Mode avion recommandé. Représentations du 12 au 16 mai 2026 à 21h
Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000
02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/
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