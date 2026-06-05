Lucie Guillem, ‘Le Grand Soir’ Jazz & chanson française au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Legrand Soir, un hommage élégant et audacieux à l’univers de Michel Legrand. De « Les Parapluies de Cherbourg » à « Yentl », en passant par « Les Demoiselles de Rochefort », le groupe revisite les grandes œuvres du compositeur à travers des arrangements originaux portés par trois voix solistes et une formation jazz singulière. Chaque morceau révèle une facette nouvelle de l’univers Legrand, entre finesse harmonique et liberté d’interprétation. Les chansons, réécrites avec des arrangements originaux pour dialoguer avec les timbres vocaux et instrumentaux du groupe, offrent une lecture sensible et contemporaine d’un répertoire emblématique de la francophonie musicale. Pensé comme une expérience à la fois musicale et scénique, Legrand Soir mêle poésie, théâtralité et improvisation dans un hommage vibrant à l’un des plus grands compositeurs du XXe siècle.

Line-up : Lucie Guillem : voix ; Alba Obert : voix, violon ; Tom Naouri : voix, saxophone alto ; Jean Saint Loubert : piano ; Nicolas Fleury : contrebasse

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz & chanson française — Lucie Guillem et son groupe rendent hommage à Michel Legrand avec des arrangements originaux, révélant toute la magie de ses œuvres emblématiques.

Le vendredi 24 juillet 2026

de 21h30 à 22h30

Le vendredi 24 juillet 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 26€ à 29€

Tarif sur place : 29€ à 32€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-25T00:30:00+02:00

fin : 2026-07-25T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-24T19:30:00+02:00_2026-07-24T20:30:00+02:00;2026-07-24T21:30:00+02:00_2026-07-24T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/le-grand-soir-1 contact@38riv.com



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