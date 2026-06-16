LUCIE RÉSISTANCE Mende
LUCIE RÉSISTANCE Mende mardi 16 juin 2026.
Mende
LUCIE RÉSISTANCE
5B Boulevard Lucien Arnault Mende Lozère
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 18:30:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30
1943, Lozère sous l’occupation, un village sous pression face à des choix décisifs…
1943, Lozère sous l’occupation, un village sous pression face à des choix décisifs…
A partir de 12 ans
Diffusions du film le
16 juin 2026 à 20h30
23 juin 2026 à 18h30
30 juin 2026 à 18h30
Toutes les projections seront suivies d’un débat avec le réalisateur et également avec les acteurs. .
5B Boulevard Lucien Arnault Mende 48000 Lozère Occitanie
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English :
1943, Lozère under occupation, a village under pressure to make decisive choices…
L’événement LUCIE RÉSISTANCE Mende a été mis à jour le 2026-06-12 par Conseil Départemental
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