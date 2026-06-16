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LUCIE RÉSISTANCE Mende

LUCIE RÉSISTANCE Mende

LUCIE RÉSISTANCE Mende mardi 16 juin 2026.

Adresse : 5B Boulevard Lucien Arnault

Ville : 48000 Mende

Département : Lozère

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 7 7 7 Adulte

Mende

LUCIE RÉSISTANCE

5B Boulevard Lucien Arnault Mende Lozère

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 18:30:00
fin : 2026-06-23

Date(s) :
2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30

1943, Lozère sous l’occupation, un village sous pression face à des choix décisifs…
1943, Lozère sous l’occupation, un village sous pression face à des choix décisifs…

A partir de 12 ans

Diffusions du film le

16 juin 2026 à 20h30
23 juin 2026 à 18h30
30 juin 2026 à 18h30

Toutes les projections seront suivies d’un débat avec le réalisateur et également avec les acteurs.   .

5B Boulevard Lucien Arnault Mende 48000 Lozère Occitanie  

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English :

1943, Lozère under occupation, a village under pressure to make decisive choices…

L’événement LUCIE RÉSISTANCE Mende a été mis à jour le 2026-06-12 par Conseil Départemental

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