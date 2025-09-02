LUCIE RÉSISTANCE Mende
LUCIE RÉSISTANCE Mende lundi 10 août 2026.
Mende
LUCIE RÉSISTANCE
1 bis rue du Pré Claux Mende Lozère
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 21:30:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10 2026-08-14
Un film, une mémoire, une résistance.
En 1942, dans un petit village rural, Lucie tient une auberge.
Aveugle, discrète, elle semble mener une vie ordinaire.
Mais derrière les murs de son café, une autre réalité s’organise.
Lucie cache des enfants juifs et participe à leur passage vers les Cévennes.
Dans ce village où tout le monde se connaît, chaque geste devient un risque.
Jusqu’au jour où tout bascule.
Tous les soirs à 21h30, venez découvrir Ciné-register au jardin.
Tarif 7 €. Écran géant et popcorn. .
1 bis rue du Pré Claux Mende 48000 Lozère Occitanie
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English :
L’événement LUCIE RÉSISTANCE Mende a été mis à jour le 2026-06-23 par 48-OT Mende
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