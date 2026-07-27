Lucie Rico | Lecture performée L‘étoile du nord Paris

Informations pratiques

Un jour, au détour d’une panne de clavier, une phrase surgit dans l’esprit de Jennifer : « Devant Autant en emporte le vent, Vivien Leigh et Clark Gable vont s’embrasser quand quelqu’un appuie sur pause et ». Puis rien. Un trou dans la syntaxe, un trou dans la mémoire. Pour achever cette phrase, Jennifer va entreprendre une reconstitution obsessionnelle de son souvenir.

Cette lecture performée, adaptation du troisième roman de Lucie Rico, devient une traversée mentale où cinéma, enfance et mémoire se confondent dans un vertige intime.

Lecture performée adaptée du troisième roman de Lucie Rico, Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ?

Le jeudi 08 octobre 2026

de 20h00 à 21h00

payant

Tarif unique à 10 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-08T23:00:00+02:00

fin : 2026-10-09T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-08T20:00:00+02:00_2026-10-08T21:00:00+02:00

L‘étoile du nord 16 Rue Georgette Agutte 75018 Paris

https://www.etoiledunord-theatre.com/ +33142264747 contact@etoiledunord-theatre.com https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/ https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/



Afficher la carte du lieu L‘étoile du nord et trouvez le meilleur itinéraire

