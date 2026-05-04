LUCIENNE EDEN Nouveau Studio Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-04 19:00 – 20:30

Gratuit : non 6€/9€ Spectacle accessible au jeune public ! Tout public, Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

JEU 04, VEN 05 JUIN À 19H & SAM 06 JUIN À 16HLUCIENNE EDENUne enfant libre et insolente à l’univers loufoque, qui vit presque seule sur une île préservée du monde extérieur. Un jour, sur sa plage, elle découvre un garçon de son âge rejeté par la mer au milieu de déchets plastiques. Peu à peu, ils s’apprivoisent, oscillent entre désir et indignation, et partent à la découverte de cette île fantastique où tout est immense, peurs comme joies.La nature a repris ses droits : forêt de brocolis géants, pandas mangeurs de grizzlis… Mais l’enfance s’achève, l’eau monte et l’île est menacée : il va falloir se résoudre à la quitter pour a?ronter le monde réel.Comment grandir alors dans un monde qui prend l’eau ?À travers son texte, Stéphane Jaubertie nous parle de rêves, de deuil et de possibles. Et d’amour aussi, car il en faut toujours. – Premières représentations -Tous les ans, trois compagnies nantaises sont accueillies en résidence pour venir boucler leur travail de création et présenter au public leur Première. Des spectacles à découvrir ici, prêts à être programmés ensuite ailleurs.

Nouveau Studio Théâtre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

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