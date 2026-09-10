Lucienne Eden ou L’île perdue ~ Cie Hautblique, Théâtre Le Grand Bleu, Lille

Informations pratiques

Lucienne Eden ou L’île perdue ~ Cie Hautblique 13 et 17 octobre Théâtre Le Grand Bleu Nord

De 5 à 15 euros la place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-13T19:00:00+02:00 – 2026-10-13T20:15:00+02:00

Fin : 2026-10-17T18:00:00+02:00 – 2026-10-17T19:15:00+02:00

Théâtre – Tout public dès 9 ans

La petite Lucienne vit sur une île fantastique aux airs d’Eden avec pour seul compagnon un vieil homme, Andris. C’est lui qui l’a élevée, qui lui parle de cette maman fantastique qu’elle n’a pas connue et qui serait une grande star là-bas, à Las Vegas. Un matin sur la plage apparaît Gaspard, un enfant de son âge, rejeté par la mer au milieu de déchets plastiques. Ensemble, ils·elles partent à la découverte de cette île dont les merveilles sont menacées de disparition : ces vagues chargées de plastique sont le signe d’un dérèglement qui les obligera bientôt à rejoindre le monde réel, celui des responsabilités, des horloges, des adultes…

La fable écologique multi-récompensée de Stéphane Jaubertie prend vie dans une ample forme qui valorise la récupération pour créer un livre pop-up géant. On y voyage sous la mer, dans la jungle ou dans une grotte dans un grand mouvement chorégraphié rempli des merveilles d’une nature à préserver.

Théâtre Le Grand Bleu 36 avenue Marx Dormoy Lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.legrandbleu.com/event/702897-lucienne-eden-ou-lile-perdue »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@legrandbleu.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320098844 »}]

Une fable écologique et fantastique sur la construction de l’adulte.

Simon Gosselin