LUCKY PEPPER ZYGO BAR Nantes
jeudi 27 août 2026 · ZYGO BAR · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 20:00 – 23:50
Gratuit : non Tout public
Lucky Pepper est un groupe live explosif qui navigue entre les planètes Louisiana, Garage et Rock’n’roll dans un univers rétro tout droit sorti d’un comic book. Avec une spontanéité et une énergie contagieuse, le quartet dynamique fait sauter les plombs avec l’intentLucky Pepper, c’est pimenté et poivré en même temps. Dès la première écoute, ça ne vous lâche pas.Ces musiciens sont prêts à envoyer de l’énergie sur ressorts. […]. Les prestations live nous propulsent vers le cosmos à une vitesse mega sonique. Si vous aimez les riffs qui décoiffent, Lucky Pepper est le fournisseur qu’il vous faut ! Le Blues Autour Du Zinc FestivalConcert en terrasseInsta Lucky PepperExtrait Vidéo
ZYGO BAR Nantes 44000
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