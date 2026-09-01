Ludi’ Sucs 1er Festival du Jeu de société Salle La Rubanerie Yssingeaux
dimanche 11 octobre 2026 · Salle La Rubanerie · Yssingeaux
Informations pratiques
Yssingeaux
Ludi’ Sucs 1er Festival du Jeu de société
Salle La Rubanerie Avenue du 8 Mai Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-11
1er Festival du Jeu de société. Une journée pour tester + d’une centaine de jeux, pour enfants et adultes, novices et experts… Des surprises vous attendent. Une journée entière pour jouer, rire et s’amuser. Restauration sur place. Entrée 2€
.
Salle La Rubanerie Avenue du 8 Mai Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 59 24
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English :
1st Board Game Festival. A day to try out more than a hundred games, for kids and adults, beginners and experts… Surprises await you. A whole day to play, laugh, and have fun. Food available on site. Admission: 2?
L’événement Ludi’ Sucs 1er Festival du Jeu de société Yssingeaux a été mis à jour le 2026-09-01 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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