Ludi’ Sucs 1er Festival du Jeu de société Salle La Rubanerie Yssingeaux

Informations pratiques

Yssingeaux

Ludi’ Sucs 1er Festival du Jeu de société

Salle La Rubanerie Avenue du 8 Mai Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-11

1er Festival du Jeu de société. Une journée pour tester + d’une centaine de jeux, pour enfants et adultes, novices et experts… Des surprises vous attendent. Une journée entière pour jouer, rire et s’amuser. Restauration sur place. Entrée 2€

.

Salle La Rubanerie Avenue du 8 Mai Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 59 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

1st Board Game Festival. A day to try out more than a hundred games, for kids and adults, beginners and experts… Surprises await you. A whole day to play, laugh, and have fun. Food available on site. Admission: 2?

L’événement Ludi’ Sucs 1er Festival du Jeu de société Yssingeaux a été mis à jour le 2026-09-01 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire