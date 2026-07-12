Forum des Associations Salle La Rubanerie Yssingeaux

Informations pratiques

Yssingeaux

Forum des Associations

Salle La Rubanerie Avenue du 8 Mai Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 13:30:00

fin : 2026-09-05 17:30:00

Date(s) :

2026-09-05

Venez à la rencontre des associations Yssingelaises de 13h30 à 17h30 !

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Salle La Rubanerie Avenue du 8 Mai Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 73 30

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English :

Come to the gathering of Yssingelais organizations from 1:30 p.m. to 5:30 p.m.!

L’événement Forum des Associations Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-03 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire