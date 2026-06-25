Concours de pétanque Yssingeaux
vendredi 4 septembre 2026 · Yssingeaux
Informations pratiques
Yssingeaux
Concours de pétanque
26 avenue du 8 Mai 1945 Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
la doublette
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 18:30:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
Concours de pétanque au profit de l’association des donneurs de sang bénévoles d’Yssingeaux. Inscription des doublettes formées 12€, à partir de 18h30. Début des parties à 19h30.
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26 avenue du 8 Mai 1945 Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 10 88 75 hsbyhandyssingeaux@gmail.com
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English :
Pétanque tournament to benefit the Yssingeaux Association of Volunteer Blood Donors. Registration for pre-formed pairs: 12?, starting at 6:30 p.m. Matches begin at 7:30 p.m.
L’événement Concours de pétanque Yssingeaux a été mis à jour le 2026-06-25 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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