Comice Agricole des jeunes agriculteurs d’Yssingeaux Pole agricole du Chausse Yssingeaux

Informations pratiques

Yssingeaux

Comice Agricole des jeunes agriculteurs d’Yssingeaux

Pole agricole du Chausse Le Chausse Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 09:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Concours de vaches laitières ; Venez admirer les plus belles bêtes des races Montbéliardes et Prim’Holstein ! Concours départemental de chevaux lourds. Expositions de Vaches allaitantes Présentation des belles races à viande. Matériel agricole.

.

Pole agricole du Chausse Le Chausse Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 42 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dairy Cow Show; Come admire the finest Montbéliarde and PrimHolstein cattle! Departmental Heavy Horse Show. Suckler Cow Exhibitions: Showcase of the finest beef breeds. Farm equipment.

L’événement Comice Agricole des jeunes agriculteurs d’Yssingeaux Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-23 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire