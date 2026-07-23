Comice Agricole des jeunes agriculteurs d’Yssingeaux Pole agricole du Chausse Yssingeaux
dimanche 6 septembre 2026 · Pole agricole du Chausse · Yssingeaux
Informations pratiques
Yssingeaux
Comice Agricole des jeunes agriculteurs d’Yssingeaux
Pole agricole du Chausse Le Chausse Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Concours de vaches laitières ; Venez admirer les plus belles bêtes des races Montbéliardes et Prim’Holstein ! Concours départemental de chevaux lourds. Expositions de Vaches allaitantes Présentation des belles races à viande. Matériel agricole.
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Pole agricole du Chausse Le Chausse Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 42 22
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English :
Dairy Cow Show; Come admire the finest Montbéliarde and PrimHolstein cattle! Departmental Heavy Horse Show. Suckler Cow Exhibitions: Showcase of the finest beef breeds. Farm equipment.
L’événement Comice Agricole des jeunes agriculteurs d’Yssingeaux Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-23 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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