Lannilis

Ludik festival

complexe sportif de Mézéozen Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 10:00:00

fin : 2026-04-14 12:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Ludik festival, festival enfance jeunesse gratuit, tout au long de la journée animation et concerts , Laser tag, jeux en bois, jeux géants, initiation skate, freestyle football , structures gonflables, kart à pédales, Ludik inclusif atelier porte-clés… .

complexe sportif de Mézéozen Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 37 21 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ludik festival

L’événement Ludik festival Lannilis a été mis à jour le 2026-04-06 par OT PAYS DES ABERS