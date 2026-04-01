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Ludik festival Lannilis

Ludik festival Lannilis mardi 14 avril 2026.

Adresse : complexe sportif de Mézéozen

Ville : 29870 Lannilis

Département : Finistère

Début : 2026-04-14T10:00:00

Fin : 2026-04-14T12:00:00

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Lannilis

Ludik festival

complexe sportif de Mézéozen Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 10:00:00
fin : 2026-04-14 12:00:00

Date(s) :
2026-04-14

Ludik festival, festival enfance jeunesse gratuit, tout au long de la journée animation et concerts , Laser tag, jeux en bois, jeux géants, initiation skate, freestyle football , structures gonflables, kart à pédales, Ludik inclusif atelier porte-clés…   .

complexe sportif de Mézéozen Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 37 21 58 

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English : Ludik festival

L’événement Ludik festival Lannilis a été mis à jour le 2026-04-06 par OT PAYS DES ABERS

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