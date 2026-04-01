Ludik festival Lannilis
Ludik festival Lannilis mardi 14 avril 2026.
Lannilis
Ludik festival
complexe sportif de Mézéozen Lannilis Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 10:00:00
fin : 2026-04-14 12:00:00
Date(s) :
2026-04-14
Ludik festival, festival enfance jeunesse gratuit, tout au long de la journée animation et concerts , Laser tag, jeux en bois, jeux géants, initiation skate, freestyle football , structures gonflables, kart à pédales, Ludik inclusif atelier porte-clés… .
complexe sportif de Mézéozen Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 37 21 58
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English : Ludik festival
L’événement Ludik festival Lannilis a été mis à jour le 2026-04-06 par OT PAYS DES ABERS
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