Ludo Mobile, La Rambla, entre Le Triangle et la mairie de quartier, Rennes

Ludo Mobile Mardi 21 juillet, 11h00 La Rambla, entre Le Triangle et la mairie de quartier Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T11:00:00+02:00 – 2026-07-21T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-21T11:00:00+02:00 – 2026-07-21T17:00:00+02:00

Durant le mois de juillet , la ludothèque vient à votre rencontre dans les squares et parcs, du sud de Rennes avec un ensemble de jeux de socièété, jeux en bois et jouets pour tout âge. Avec la Maison des Squares à la Rambla (espace entre le Polyblosne et le Triangle)

La Rambla, entre Le Triangle et la mairie de quartier Boulevard de Yougoslavie, Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://maisondessquares.org/ »}]

Ludothèque hors les murs

MJC