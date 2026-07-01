Le jeans dans tous ses états, Maison des arts du fil, Rennes

Informations pratiques

Le jeans dans tous ses états 4 juillet – 5 septembre, certains samedis Maison des arts du fil Ille-et-Vilaine

3 ateliers payants et sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T09:15:00+02:00 – 2026-07-04T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-05T09:15:00+02:00 – 2026-09-05T12:15:00+02:00

Venez avec vos jeans (déjà décousus) ainsi qu’un vieux drap, ou une nappe que vous n’utilisez plus afin de réaliser un plaid unique, selon vos goûts et vos envies ! Vous pourrez coudre vos pièces de jean en gardant la pièce entière, ou en le découpant en petits carrés selon vos préférences.

Pour qui ? Niveaux 2, 3 & +

PROGRESSER – Niveau 2 | “Faux” débutant. Vous avez déjà réalisé quelques projets ou accessoires (pochettes, tote bags, lingettes…), Coudre droit n’est pas vraiment un problème, et avez de bonnes notions d’enfilage & d’utilisation basique de la machine.

SE PERFECTIONNER – Niveau 3 & + | Intermédiaire / avancé. L’enfilage et l’utilisation de la machine à coudre, c’est bon pour vous !

Le projet se déroule sur 3 ateliers :

1er atelier : Samedi 4 juillet – Découper les pièces que l’on souhaite sur le support et penser la composition de son plaid.

2e atelier : Samedi 18 juillet – Coudre le plaid, montage couture, premiers dessins en broderie.

3e atelier : Samedi 5 septembre – Finalisation du plaid, finition et montage du dos, couture des bords.

Maison des arts du fil 55, avenue des Pays-Bas, Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne

Venez créer un plaid original et personnalisé en donnant une seconde vie à vos vieilles pièces en jean !

MAF