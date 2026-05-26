Des couleurs & du vent Orangerie du Thabor Rennes 4 juillet – 30 août Ille-et-Vilaine

Gratuit

Créateur du Kite Lab, le designer Victor Guérithault imagine Des couleurs et du vent pour l’Orangerie Est du Thabor. Accompagné par ilta studio, Victor Guérithault propose une création inédite.

Créateur du Kite Lab, le designer Victor Guérithault imagine Des couleurs et du vent pour l’Orangerie Est du Thabor. Accompagné par ilta studio, Victor Guérithault propose une création inédite : des structures colorées rappelant des cerf-volants sont suspendues et exposées dans l’Orangerie Est. Victor Guérithault développe son univers graphique et poétique au cœur du parc du Thabor en faisant dialoguer les créations modernes et avec le bâtiment historique rennais.

À travers des cerf-volants suspendus, Victor Guérithault va colorer l’Orangerie du Thabor et jouer avec la hauteur sous plafond de l’Orangerie et la luminosité du site à la manière d’une serre florale de cerfs-volants.

Au-delà de l’installation, Victor Guérithault et ilta studio vont proposer des ateliers et rencontres au cœur de l’exposition.

Nous avons hâte de vous accueillir pour un parcours imaginaire au milieu des cerf-volants !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-04T07:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-30T20:30:00.000+02:00

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Orangerie du Thabor Parc du Thabor Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes Ille-et-Vilaine



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