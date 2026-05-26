Ludo Mobile Parc des Hautes Ourmes Rennes Mardi 7 juillet, 11h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Ludothèque hors les murs

Durant le mois de juillet , la ludothèque vient à votre rencontre dans les squares et parcs, du sud de Rennes avec un ensemble de jeux de socièété, jeux en bois et jouets pour tout âge. Avec la [Maison des Squares](https://maisondessquares.org/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-07T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-07T17:00:00.000+02:00

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Parc des Hautes Ourmes Parc des Hautes Ourmes, 195 Rue de Vern, 35200 Rennes, France Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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