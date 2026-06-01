Ludo Mobile, Parc des Hautes Ourmes, Rennes

Ludo Mobile Mardi 7 juillet, 11h00 Parc des Hautes Ourmes Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T11:00:00+02:00 – 2026-07-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-07T11:00:00+02:00 – 2026-07-07T17:00:00+02:00

Durant le mois de juillet , la ludothèque vient à votre rencontre dans les squares et parcs, du sud de Rennes avec un ensemble de jeux de socièété, jeux en bois et jouets pour tout âge. Avec la Maison des Squares

Parc des Hautes Ourmes Parc des Hautes Ourmes, 195 Rue de Vern, 35200 Rennes, France Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://maisondessquares.org/ »}]

Ludothèque hors les murs

MJC