Ludo Mobile, Parc des Hautes Ourmes, Rennes
Ludo Mobile, Parc des Hautes Ourmes, Rennes mardi 7 juillet 2026.
Ludo Mobile Mardi 7 juillet, 11h00 Parc des Hautes Ourmes Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T11:00:00+02:00 – 2026-07-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-07T11:00:00+02:00 – 2026-07-07T17:00:00+02:00
Durant le mois de juillet , la ludothèque vient à votre rencontre dans les squares et parcs, du sud de Rennes avec un ensemble de jeux de socièété, jeux en bois et jouets pour tout âge. Avec la Maison des Squares
Parc des Hautes Ourmes Parc des Hautes Ourmes, 195 Rue de Vern, 35200 Rennes, France Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://maisondessquares.org/ »}]
Ludothèque hors les murs
MJC
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Journée de l’Europe de l’Université de Rennes – 2ème édition INSA Rennes Rennes 1 juin 2026
- FEMME SOURCE- Exposition de peinture- Christelle COURTAY, Orangerie du Thabor, Rennes 1 juin 2026
- FEMME SOURCE- Exposition de peinture- Christelle COURTAY Orangerie du Thabor Rennes 1 juin 2026
- Tri-troc mobile, Place Hoche Rennes 1 juin 2026
- Tri-troc mobile, Place de Prague, face au n°1 de la rue de La Tisza Rennes 1 juin 2026