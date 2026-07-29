Ludo Time Espace 55 Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Ludo Time

Espace 55 55 Rue Jean Jaurès Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 14:00:00

fin : 2026-09-30 17:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Nouveau rendez-vous de la ludothèque !

Retrouvez la ludothèque à l’espace 55.

En accès libre et gratuit, à partir de 8 ans.

Au plaisir de partager ces instants ludiques avec vous ! .

Espace 55 55 Rue Jean Jaurès Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 24 43 ludotheque@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Ludo Time

L’événement Ludo Time Parthenay a été mis à jour le 2026-07-26 par CC Parthenay Gâtine