Ludo Time Espace 55 Parthenay
mercredi 30 septembre 2026 · Espace 55 · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Ludo Time
Espace 55 55 Rue Jean Jaurès Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:00:00
fin : 2026-09-30 17:00:00
Date(s) :
2026-09-30
Nouveau rendez-vous de la ludothèque !
Retrouvez la ludothèque à l’espace 55.
En accès libre et gratuit, à partir de 8 ans.
Au plaisir de partager ces instants ludiques avec vous ! .
Espace 55 55 Rue Jean Jaurès Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 24 43 ludotheque@cc-parthenay-gatine.fr
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English : Ludo Time
L’événement Ludo Time Parthenay a été mis à jour le 2026-07-26 par CC Parthenay Gâtine
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