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AGENDA · Parthenay

Ludo Time Espace 55 Parthenay

mercredi 30 septembre 2026 · Espace 55 · Parthenay

Ludo Time Espace 55 Parthenay

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Espace 55
Adresse
55 Rue Jean Jaurès
Ville
79200 Parthenay
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Parthenay

Ludo Time

Espace 55 55 Rue Jean Jaurès Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:00:00
fin : 2026-09-30 17:00:00

Date(s) :
2026-09-30

Nouveau rendez-vous de la ludothèque !

Retrouvez la ludothèque à l’espace 55.

En accès libre et gratuit, à partir de 8 ans.

Au plaisir de partager ces instants ludiques avec vous !   .

Espace 55 55 Rue Jean Jaurès Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 24 43  ludotheque@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Ludo Time

L’événement Ludo Time Parthenay a été mis à jour le 2026-07-26 par CC Parthenay Gâtine

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