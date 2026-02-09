LudoMobile à St Geniez d’Olt

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Début : Mercredi 2026-03-04

fin : 2026-05-20

2026-03-04 2026-03-18 2026-04-01 2026-04-15 2026-05-06 2026-05-20 2026-06-03 2026-06-17

La Ludomobile est un espace de ludothèque jeux et jouets pour toute la famille.

Rendez-vous à Saint Geniez d’Olt, salle des vignerons de 09h-17h30

de 9h à 11 h LudoBambins, de 0 à 6 ans

de 11h à 17h30 jeux pour toute la famille .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 38 97 72 23 ludomarmots@gmail.com

English :

The Ludomobile is a toy and game library for the whole family.

