LudoMobile à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
LudoMobile à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac mercredi 4 mars 2026.
LudoMobile à St Geniez d’Olt
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-03-04
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-03-04 2026-03-18 2026-04-01 2026-04-15 2026-05-06 2026-05-20 2026-06-03 2026-06-17
La Ludomobile est un espace de ludothèque jeux et jouets pour toute la famille.
Rendez-vous à Saint Geniez d’Olt, salle des vignerons de 09h-17h30
de 9h à 11 h LudoBambins, de 0 à 6 ans
de 11h à 17h30 jeux pour toute la famille .
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 38 97 72 23 ludomarmots@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Ludomobile is a toy and game library for the whole family.
L’événement LudoMobile à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-02-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)