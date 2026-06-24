Ludomouv Mairie du 11e arrondissement PARIS

Ludomouv’ sur le parvis de la mairie du 11e

Du 7 au 19 juillet, de 15h à 19h, la Ludomouv’ s’installe sur le parvis de la mairie du 11e pour proposer un espace de jeux gratuit, convivial et ouvert à toutes et tous.

Petits et grands pourront découvrir une large sélection de jeux de société, jeux d’adresse, jeux de construction et animations ludiques encadrées par des ludothécaires. Un moment idéal pour partager, jouer en famille, entre amis ou simplement rencontrer ses voisins dans une ambiance détendue et intergénérationnelle.

Tout au long de l’après-midi, venez profiter d’un espace ludique en plein air au cœur de l’arrondissement, favorisant les rencontres, la coopération et le plaisir de jouer ensemble.

En famille, entre amis ou de passage, rejoignez-nous pour un été placé sous le signe du jeu et de la convivialité !

Place au jeu en plein air ! Le temps de quelques jours, le parvis de la mairie se transforme en espace ludique et intergénérationnel pour jouer, découvrir et partager ensemble.

Du mardi 07 juillet 2026 au dimanche 19 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 15h00 à 19h00

gratuit

Gratuit – accès libre sans inscription

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-07T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-19T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-07T15:00:00+02:00_2026-07-07T19:00:00+02:00;2026-07-08T15:00:00+02:00_2026-07-08T19:00:00+02:00;2026-07-09T15:00:00+02:00_2026-07-09T19:00:00+02:00;2026-07-10T15:00:00+02:00_2026-07-10T19:00:00+02:00;2026-07-11T15:00:00+02:00_2026-07-11T19:00:00+02:00;2026-07-12T15:00:00+02:00_2026-07-12T19:00:00+02:00;2026-07-13T15:00:00+02:00_2026-07-13T19:00:00+02:00;2026-07-14T15:00:00+02:00_2026-07-14T19:00:00+02:00;2026-07-15T15:00:00+02:00_2026-07-15T19:00:00+02:00;2026-07-16T15:00:00+02:00_2026-07-16T19:00:00+02:00;2026-07-17T15:00:00+02:00_2026-07-17T19:00:00+02:00;2026-07-18T15:00:00+02:00_2026-07-18T19:00:00+02:00;2026-07-19T15:00:00+02:00_2026-07-19T19:00:00+02:00

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

+33155283590



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