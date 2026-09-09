AGENDA · Marseille
Ludothèque, Bibliothèque Saint-André, Marseille
samedi 5 décembre 2026 · Bibliothèque Saint-André · Marseille
Informations pratiques
Ludothèque Samedi 5 décembre, 14h30 Bibliothèque Saint-André Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-05T14:30:00+01:00 – 2026-12-05T17:30:00+01:00
Fin : 2026-12-05T14:30:00+01:00 – 2026-12-05T17:30:00+01:00
En famille ou entre amis, venez partager un moment convivial autour des jeux, guidés par des animateurs.
Bibliothèque Saint-André 6 boulevard Salducci 13016 Marseille Marseille 13016 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 00 »}]
Événement des bibliothèques de Marseille
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