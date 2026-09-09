Ludothèque – Escape game, Médiathèque Salim-Hatubou, Marseille

Informations pratiques

Ludothèque – Escape game Vendredi 23 octobre, 14h00 Médiathèque Salim-Hatubou Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-23T14:00:00+02:00 – 2026-10-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-23T14:00:00+02:00 – 2026-10-23T17:00:00+02:00

Une aventure d’une heure au coeur de l’île des pirates ! Toutes tes compétences des enfants seront mises à l’épreuve à travers un parcours multi-activités pour rassembler le trésor avant qu’il ne soit trop tard… Pour les 6-11 ans.

À partir de 6 ans / Sur inscription

Médiathèque Salim-Hatubou 1 rue des Frégates 13015 Marseille Marseille 13015 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 83 90 »}]

Événement des bibliothèques de Marseille